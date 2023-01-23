『S.H.Figuarts 仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 03時 18分に出品され03月20日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S.H.Figuarts 仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー
【商品説明】
・Vシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー』に登場した新たな姿「仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル」がS.H.Figuartsに登場！ 特徴的な両腕の爪パーツを忠実に表現しながら、S.H.Figuarts準拠の可動で様々なアクションポーズをとることが可能！
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
102 入札履歴
終了
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