『S.H.Figuarts 仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 03時 18分に出品され03月20日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.Figuarts 仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー



【商品説明】

・Vシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー』に登場した新たな姿「仮面ライダーバルキリー ジャスティスサーバル」がS.H.Figuartsに登場！ 特徴的な両腕の爪パーツを忠実に表現しながら、S.H.Figuarts準拠の可動で様々なアクションポーズをとることが可能！



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。