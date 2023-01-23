『Speedo(スピード) バッグ Day Trip 23 デイトリップ23 水泳 ユニセックス SE21907 ブラック ONESIZE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 15時 49分に出品され03月03日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) バッグ Day Trip 23 デイトリップ23 水泳 ユニセックス SE21907 ブラック ONESIZE



【商品説明】

・【Capacity】約23L

・【サイズ】W295×H455×D150(mm)

・【サイズ展開】ONESIZE

・オフの日や授業、練習日、仕事時など、日常での使用をイメージした「デイトリッパー」

・立体的に身体にフィット、疲れにくい肩ベルトは背負い心地の良さを実現



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。