『正規品／東谷 デスクチェア（グレー） Azumaya キャンプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 21時 30分に出品され05月03日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,118円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：東谷 / Azumaya(アズマヤ)

商品名：デスクチェア（グレー）



メーカー品番：PC-77GY

JANコード：4985155218288



グレー



スチール（粉体塗装）ソフトレザー



W56×D58×H78〜87×SH45〜54



7.5kg



昇降機能回転式組立式原産地：中国



※画像はイメージです。