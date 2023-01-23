『正規品／東谷 デスクチェア（グレー） Azumaya キャンプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 21時 30分に出品され05月03日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,118円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：東谷 / Azumaya(アズマヤ)
商品名：デスクチェア（グレー）
メーカー品番：PC-77GY
JANコード：4985155218288
グレー
スチール（粉体塗装）ソフトレザー
W56×D58×H78〜87×SH45〜54
7.5kg
昇降機能回転式組立式原産地：中国
※画像はイメージです。
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落札価格8118円
7 入札履歴
終了
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