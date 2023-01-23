『Salvimar FLUYD DRY BACKPACK 60L (フルィド ドライバックパック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 05時 26分に出品され03月19日 05時 26分に終了予定です。即決価格は8,118円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Salvimar FLUYD DRY BACKPACK 60L (フルィド ドライバックパック)



【商品説明】

・44 x 28 x 110cm 内容量60Lの大型PVC製ウォータープルーフバッグパック



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。