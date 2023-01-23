『試験のあとも残しておきたい 新内科専門医・総合内科専門医試験対策問題集【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 02分に出品され04月01日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,117円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名：試験のあとも残しておきたい 新内科専門医・総合内科専門医試験対策問題集

臨床の最前線での内科医経験をもとに，実際の症例をベースにしながら試験で問われる臨床問題について作問.新内科専門医試験・総合内科専門医試験いずれの受験者にも役立つ問題集が完成しました.試験の傾向その他に出題される可能性のある項目も分析しており，試験直前の確認にも最適.また，問題の解答・解説だけにとどまらず実臨床に直結する考え方も記載し，“試験のあと"にも読み返したい内容となっています. 商品カテゴリ shop mimosa 本 本、雑誌、コミック 雑誌 コミック、アニメ その他

JANコード/ISBNコード 9784498120006

商品コード 6120231001064831