『レビール オブ リバー revir of river 3way ハンモック クロス 単品 自立式 室内 チェアー ソファ インテリア アウト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 42分に出品され03月27日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,117円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レビール オブ リバー revir of river 3way ハンモック クロス 単品 自立式 室内 チェアー ソファ インテリア アウト



【商品説明】

・サイズ：ハンモッククロス：約145×約194.5cm ハンモッククロスチェア：約135×約114cm クッション：約43×約82×約18cm ハンモッククロス 重量：約1.16kg ハンモッククロス チェア 重量：約1.22kg クッション 重量：約1.22kg

・セット内容：ハンモッククロスx1 ハンモッククロスチェアx1 クッションx1

・ブランド：revir of river

・仕様：ハンモック・チェア 対荷重:150kg

・素材：キャンバス生地



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。