『バビリアン Bubilian 3D Unisex Buckle Up リュック+無料キーホルダー/Laptop Sleeve Backpac【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 51分に出品され03月27日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,117円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バビリアン Bubilian 3D Unisex Buckle Up リュック+無料キーホルダー/Laptop Sleeve Backpac



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バビリアン

Bubilian

3D

Unisex

Buckle

Up

リュック+無料キーホルダー/Laptop

Sleeve

Backpac