『KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 24分に出品され03月15日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,117円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?
【商品説明】
・【より快適寝心地】人間工学に基づいて、傾くネックデザイン、柔く肌触り良いコットンも入り、しっかり首をサポートして、寝心地良いです。弾力のオックスフォードで破裂にくい、防水・防湿・耐腐食性があります。また寝床が地面から離れ、熱気や冷気の影響を直接地面から受けず、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。【多様な使用場所】自宅の昼寝や仮眠、アウトドア、キャンピング、野外ソロキャンプ、旅行、お花見、勤務、海水浴、幅広シーンに適します。
・【二層の上質生地】双層1000Dオックスフォードメッシュ生地を使用して、他のベッドより、もっと厚くて、丈夫、引裂き防止です。また、メッシュデザイン、通気性良く、張力も十分あ
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 106.00 cm
重量 : 6.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DEWEL アウトドアベッド 折りたたみ キャンプコットベンチ コンパクト 超軽量 2.3KG 耐荷重170kg 航空アルミフレーム 190
¥ 8115
モンベル(mont-bell) 寝袋 ファミリーバッグ #1 最低使用温度-1度 サンセットオレンジ 1121188-SSOG
¥ 8115
キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001
¥ 8114
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 8114
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナースクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度-2度 (日
¥ 8114
CoolTry エアーベッド 電動エアーベッド シングル サイズ 耐荷重300kg 長さ190×幅99×厚さ38 エアーマットレス キャンプ
¥ 8114
キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001
¥ 8113
Dominant-X コット キャンプ アウトドアベッド 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性 防災
¥ 8113
Moon Lence キャンプテーブル アルミ ロールテーブル アウトドア ハイキング BBQ 折りたたみ式 コンパクト 超軽量 収納袋つき
¥ 8113
Kingcamp エアーマット ダブル インフレーターマット 自動膨張 テント用マット 折りたたみ 防水防湿 軽量 耐久性 キャンプマット
¥ 8112
NEMO (ニーモ) フィッロキング アビス NM-FLOKG-AB
¥ 8112
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度
¥ 8112
Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス
¥ 8112
コールマン(Coleman) エアーベッド アドベンチャーエクストラデュラブルエアーベッド 2000032620
¥ 8112
バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm
¥ 8112
バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm
¥ 8112
イスカ(ISUKA) ウェザーテック シュラフカバー スーパーライト ネイビーブルー 201621
¥ 8112
Newseed 水陸両用エアークッションテント サンシェードつき キャンプ レジャー アウトドア 防災 特大サイズ コンパクト収納 (パープ
¥ 8112
落札価格8117円
284 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！