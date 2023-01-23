『エスエスケイ アイシングベルト YTR24【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 20時 58分に出品され03月23日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,116円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ アイシングベルト YTR24



【商品カテゴリ】

スポーツケア用品 その他サポーター



【商品説明】

・付属品:アイスパック(3つ、4つタイプ各1個ずつ)

・原産国:日本

・素材:合成ゴム/ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルメッシュ



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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