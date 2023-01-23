『SONOR ソナー バスドラム・ヘッド 22インチ 白・ロゴ入り SN-BP22W/L 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 04時 12分に出品され03月22日 04時 12分に終了予定です。即決価格は8,116円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SONOR ソナー バスドラム・ヘッド 22インチ 白・ロゴ入り SN-BP22W/L 国内正規品
【商品説明】
・サイズ:22インチ
・パワーストローク3/ホワイト
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・レモ社製
X0080ST5K0
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 58.00 cm
奥行 : 58.00 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8116円
927 入札履歴
終了
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