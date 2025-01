ダイワ(DAIWA) 波止釣り・海上釣堀ロッド 小継せとうち・E 3-27・E 釣り竿【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

ダイワ(DAIWA) 波止釣り・海上釣堀ロッド 小継せとうち・E 3-27・E 釣り竿



【商品説明】

・Main Use: Sabiki, slightly throwing

・Rod (fishing rod) Type: Sabiki rod, Slight casting rod /

・Segments (pieces): 1.6 inches (4 cm), 29.1 inches (74 cm)

・Tip Diameter/Base Diameter: 0.05 inch (1.2 mm) (0.1 mm) / 0.8 inch (20.8 mm) *The tip diameter is closest to the tip of the rod, the outer diameter without parts or spools, and



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。