『ウォーターエンジニアリング リバース・グレイン ソフト 60L用×5個入り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 17時 04分に出品され05月08日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,116円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X085NF9Q9X



【商品説明】

・【内容量】150cc×5個入り

・【対象】熱帯魚（アフリカンシクリッドを除く）と淡水魚（金魚を含む）、水草

・安全に軟水化するためのろ過材！

・平均的な水道水の総硬度（GH）を1前後に下げて 維持します。 多くの熱帯魚や水草が非常に飼育 し易く、 難しいコケも出にくくなります。



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。