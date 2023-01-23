『KATO Nゲージ TV4 ユニトラム鉄道乗入れ線路セット 40-814 鉄道模型用品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 56分に出品され03月03日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,115円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ TV4 ユニトラム鉄道乗入れ線路セット 40-814 鉄道模型用品



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。