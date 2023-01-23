『OUTDOOR ペットリュック メッシュタイプ ブラック 犬猫用 L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 08時 25分に出品され03月09日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,115円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クラシック・ブラック L OD193-011-002

・・Size:LColor:ブラック

・OUTDOOR PRODUCTS 定番デザインのディパックをペットキャリーにアレンジした特別アイテム！

・サイズ Lサイズ:幅38cm、奥行25.5cm、高さ45cm 耐荷重：8kg

・素材 ポリエステル 100%

・生産国 CHINA

・アウトドア プロダクツ正規ライセンス商品