『血糖値測定器スマートウォッチ 血糖値 血中脂質モニター 血中 尿酸値測定 センサー ブルートゥース通話 大画面 IP67防水 Phone/Android【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 00時 57分に出品され04月24日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
基本仕様
品番：ET210
：BT5.0
防水規格：IP67
ディスプレイ：1.91インチ
重量：約40g
主な材質：PC+ABS、TPU（ベルト）
解像度：320*386
バッテリー：280mAh
持続動作時間：約5ー7日間
本体サイズ：39*11.6MM
ベルトサイズ：265mm
コネクター：USBマグネット充電
専用アプリ：「Healthwear」
対応OS：Android4.4以降、IOS8.2以降
主な機能 - 着信通知 (電話/メール/SMS/SNS)
- 血中、通話出来る、、数計測、、血糖測定、 血中脂質モニター、尿酸値測定、機能など
※ご注意：このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。
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落札価格8114円
438 入札履歴
終了
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