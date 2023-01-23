『S.H.モンスターアーツ ゴジラ×メカゴジラ ゴジラ (2002) 約155mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 14時 55分に出品され03月23日 14時 55分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TM&(C)TOHO CO.， LTD.

対象性別:男の子

電池は使用しません

パッケージ重量: 0.587 kg