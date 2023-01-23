『猫トイレ 猫用トイレ本体 ネコトイレ フルカバー 大容量 大型 砂の飛び散ら防止 掃除簡単 脱臭抗菌 組立簡単 引き出し式 おしゃれ 43×40×45cm cstoilet【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 10分に出品され03月11日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：Coleshome

品番：cstoilet

材質：プラスチック

生産国：中国

サイズ：43×40×45cm

カラー：

グレー、グレー（マット付き）、

グリーン、グリーン（マット付き）、

ピンク、ピンク（マット付き）



商品説明：



おうちの形のかわいい猫用トイレ、一人で簡単に組み立て出来ます。

フルカバータイプなので匂いが拡がりません。活性炭を内蔵した煙突も、匂いの吸着除去に役立ちします。

引き出し式でお掃除がかんたんにできます。固まった砂をかき出せる便利なスコップも付いています（上部側面に収納可）。

薄い灰色になっている透明窓は猫ちゃんに安心感を与えます。



※日本語の説明書はございません、あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。