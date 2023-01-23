『アイリスオーヤマ 折りたたみペットキャリー FC-670 ブラック/オレンジ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 25分に出品され03月12日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
0・ブラック/オレンジ 40.3×68.6×47.8cm FC-670
・・Style:0
・商品サイズ（約）：幅40.3×奥行68.6×高さ47.8cm、商品内寸（約）：幅38.0×奥行63.0×高さ44.0cm
・折りたたみ時のサイズ（cm）：幅40.3×奥行67.0×高さ14.5cm、入口サイズ（約）：幅25.7×高さ29.0cm
・重量：約6kg、適合シーツ：ワイドサイズ（44×59cm）
・材質：ポリプロピレン・ABS樹脂・スチール
・適合ペットサイズ（目安）：コーギー・ビーグル・柴犬（体重20kgまで）
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落札価格8114円
904 入札履歴
終了
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