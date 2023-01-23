『ハマナカ オリヴィエ アルテア専用トートバッグ H603-008【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 16分に出品され03月15日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハマナカ オリヴィエ アルテア専用トートバッグ H603-008



【商品説明】

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 52.80 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。