『波佐見焼 林九郎窯 絢爛 古伊万里風 預け鉢 窓花絵 009089-656【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 07時 06分に出品され03月05日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

波佐見焼 林九郎窯 絢爛 古伊万里風 預け鉢 窓花絵 009089-656



【商品説明】

・サイズ:約直径18×高さ6cm

・生産国:日本

・素材:磁器

・重量:約450g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。