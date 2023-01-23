『波佐見焼 林九郎窯 絢爛 古伊万里風 預け鉢 窓花絵 009089-656【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 07時 06分に出品され03月05日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
波佐見焼 林九郎窯 絢爛 古伊万里風 預け鉢 窓花絵 009089-656
【商品説明】
・サイズ:約直径18×高さ6cm
・生産国:日本
・素材:磁器
・重量:約450g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8114円
996 入札履歴
終了
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