『バンダイ DX刃王剣クロスセイバー【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 32分に出品され04月11日 06時 32分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バンダイ DX刃王剣クロスセイバー



【商品説明】

・(C)2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

・単4×3(別)

・梱包サイズ:7×41×23cm



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。