『バンダイ DX刃王剣クロスセイバー【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 32分に出品され04月11日 06時 32分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バンダイ DX刃王剣クロスセイバー
【商品説明】
・(C)2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
・単4×3(別)
・梱包サイズ:7×41×23cm
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8114円
380 入札履歴
終了
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