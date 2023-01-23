『サラヤ 業務用 台所用石けん(野菜・食器用) ヤシノミ純せっけん 18kg BIB 31092【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 25分に出品され04月11日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サラヤ 業務用 台所用石けん(野菜・食器用) ヤシノミ純せっけん 18kg BIB 31092 石けんカスが比較的少なく、低温度でも優れた洗浄力を発揮。 製造国:日本 素材・材質:容器(内袋):ON、PEキャップ:PE外箱(BIB):紙 成分:カリ石けん(脂肪酸カリウム) 内容量:18kg 仕様:希釈倍率:250倍(目安)弱アルカリ性PRTR制度対応品 業務用のヤシノミ純せっけん。 キーワード【コスメ 美容 ヘアケア ボディケア せっけん】