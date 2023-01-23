『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 09時 13分に出品され03月14日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 2.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8114円
687 入札履歴
終了
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