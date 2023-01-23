『アリーナ ARENA 競泳水着 レディース 練習用 ハーフスパッツ タフスーツ タフスキン ヒカリオリジナル別注 ORI-0350W SS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 31分に出品され03月28日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アリーナ ARENA 競泳水着 レディース 練習用 ハーフスパッツ タフスーツ タフスキン ヒカリオリジナル別注 ORI-0350W SS
【商品説明】
・アリーナ 競泳水着 練習用 女性用 トレーニング水着 ヒカリオリジナル別注
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8114円
107 入札履歴
終了
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