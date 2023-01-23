原神 Genshin フォンテーヌ リネット-Lynette コスプレ衣装 コスチューム cosplay 制服 ハロウィン クリスマス 文化祭 ステージ 仮装 イベント 舞台 誕生日【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【セット内容】：セット内容は写真の通りすべて含まれています。

【素材】：ポリエステル、コットンなど。



サイズ表を参考にして、お客様にぴったりのサイズをお選びください。



※初期不良品以外、イメージ、サイズや色の感じ違いの理由など、キャンセルや返品はお受けることができません。

注意：海外インポート品なので、国産商品より細かいところが不完璧の場合がございますが。商品の使用には問題がございません。上記の点で返品・交換の理由になりませんので，ご理解の上ご購入ください。

商品の性質上、工場のデザイン変更、PC環境・光の具合・モデル写真撮影時の若干のスタイリングにより、実物と商品画像の見え方に差異が生じる場合が御座いますので、何とぞご理解いただけますようお願い申し上げます。