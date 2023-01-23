『バービー バービー人形 GTG00 Barbie Dreamtopia Twist ‘n Style Princess Hairstyling Doll (11.5-in Bl【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 55分に出品され03月15日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バービー バービー人形 GTG00 Barbie Dreamtopia Twist ‘n Style Princess Hairstyling Doll (11.5-in Blonde) with Rainbow Hair Extensions & Accessories， Gift for 3 to 7 Year Olds

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型番：GTG00

関連：バービー，バービー人形