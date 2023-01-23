『ミザールテック 天体望遠鏡 子供 向け コンパクト 卓上タイプ ブルー AR-50【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 15分に出品され03月17日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミザールテック 天体望遠鏡 子供 向け コンパクト 卓上タイプ ブルー AR-50



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 46.10 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。