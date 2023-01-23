『チェスターコート ウールコート ロングコート テーラード ジャケット ロング ジャケット コート メンズ アウター ビジネス カジュアル スリム 無地 コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 13分に出品され04月04日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
冬のオシャレをワンランクUPしてくれるコート。
防風性良い、シワになりにくく型崩れしにくい、純綿よりも保温性が優れています。
大人な雰囲気とこなれた感を演出してくれます。
厚手の生地でしっかりとしており、本格的に寒い季節にも対応できそうです。
【参考サイズ】
M 身丈80cm 袖丈61cm 胸囲98cm
L 身丈81.5cm 袖丈62cm 胸囲102cm
XL 身丈83cm 袖丈63.5cm 胸囲106cm
2XL 身丈84.5cm 袖丈64.5cm 胸囲110cm
3XL 身丈86cm 袖丈66cm 胸囲114cm
【備考】
色合いはモニター環境により若干の誤差が出ます。
綿混合商品は洗濯時に多少縮む事がございます。
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落札価格8113円
876 入札履歴
終了
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