『チェスターコート ウールコート ロングコート テーラード ジャケット ロング ジャケット コート メンズ アウター ビジネス カジュアル スリム 無地 コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 13分に出品され04月04日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】

冬のオシャレをワンランクUPしてくれるコート。

防風性良い、シワになりにくく型崩れしにくい、純綿よりも保温性が優れています。

大人な雰囲気とこなれた感を演出してくれます。

厚手の生地でしっかりとしており、本格的に寒い季節にも対応できそうです。



【参考サイズ】

M 身丈80cm 袖丈61cm 胸囲98cm

L 身丈81.5cm 袖丈62cm 胸囲102cm

XL 身丈83cm 袖丈63.5cm 胸囲106cm

2XL 身丈84.5cm 袖丈64.5cm 胸囲110cm

3XL 身丈86cm 袖丈66cm 胸囲114cm

【備考】

色合いはモニター環境により若干の誤差が出ます。

綿混合商品は洗濯時に多少縮む事がございます。



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