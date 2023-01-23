『折りたたみウッドテーブル アウトドアテーブル 幅62cm DO・350 送料無料 ガーデンファニチャー アウトドア キャンプ 庭 屋上 イーナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 40分に出品され03月08日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
らくらく持ち運べてどこでも使いやすい『DO・350』シリーズのアウトドア折りたたみウッドテーブル
商品詳細
サイズ・容量 幅62cm×奥行45cm×高さ36cm
規格 テーブル:天然木(ビーチ材)、収納バッグ:ポリエステル
【組立品】
【梱包サイズ】65cm×25cm×10.5cm
【梱包重量】約5kg
【商品重量】約4.2kg
【耐荷重】約50kg
※組み立て工具は不要
※組み立て時間:1人で約5分
注意事項 誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません
※メーカー直送品です。欠品などでキャンセルをお願いすることがございます。
※ご注文後、３営業日〜５営業日での出荷予定です。
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落札価格8113円
90 入札履歴
終了
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