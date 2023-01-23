『ペットベッド 夏用 スノコベッド ペット用品 犬 猫 洗えるすのこ 犬用 猫用 男の子 女の子 ペット用 ベッド スノコ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 24分に出品され03月15日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ幅70×奥行40×高さ30(cm)

材質パイン材

生産地

海外製品

組立状態

お客様組み立て