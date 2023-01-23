『Jewel Pieces Of You (25th Anniversary Edition)＜限定盤＞ LP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 58分に出品され03月25日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2021年02月13日/商品ID:5102760/ジャンル:ROCK/POP/フォーマット:LP/構成数:4/レーベル:Concord/アーティスト:Jewel/アーティストカナ:ジュエル/タイトル:Pieces Of You (25th Anniversary Edition)＜限定盤＞/タイトルカナ:ピーシズ・オブ・ユー