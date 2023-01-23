『iRoom 除湿機 SKJ-VT100SZ コンパクト エコ クローゼット 押入れ 靴箱 防カビ 乾燥剤【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 15時 48分に出品され03月27日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

iRoom 除湿機 SKJ-VT100SZ コンパクト エコ クローゼット 押入れ 靴箱 防カビ 乾燥剤



【商品説明】

・コードの長さ：約1.5m

・外形寸法（乾燥台）：約 幅110mm×奥行110mm×高さ105mm

・外形寸法（除湿カートリッジ）：約 幅70mm×奥行70mm×高さ195mm

・定格：AC100V 50/60Hz 43W

・重量（乾燥台）：約 350g

・重量（除湿カートリッジ）：約 520g

・除湿量：約100ml

・電気代：1回約2.4円



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 20.80 cm

重量 : 2.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。