2023年新モデル ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE BLUE オールラウンド用 ウィルドライブ ブルー ウィルドラ 中学生〜大人用 1AJGR27910【2024年最新】

商品情報

ジブンの意思で進め！技(TECHNIQUE)のBLUE



軟式用WILLDRIVE BLUE オールラウンド用：サイズ10



・扱いやすい テクニック

・背面親小指へのフレックス構造

・Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。

ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。

・フレキシブルウェブ



素材

受球面・背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）



ポジション

オールラウンド用



カラー

ブラック(09)

スプレンディッドオレンジ(52)

プラムブラウン(68)



タイプ

右投げ用/右利き



サイズ

10











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