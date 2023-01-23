『TOYMOCK(トイモック) ハンモック 自立式 コンパクト 折り畳み ホワイト × レインボー MOZ-17-02【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 15時 30分に出品され03月23日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOYMOCK(トイモック) ハンモック 自立式 コンパクト 折り畳み ホワイト × レインボー MOZ-17-02



【商品説明】

・コンパクトに折りたたむことができる、自立式のハンモック

・切り替え：3段階

・対象身長：(約)80cm 耐荷重量：(約)100kg

・広げた時のサイズ：(約)高さ75.0×幅260.0×奥行き80.0cm

・閉じた時のサイズ：(約)高さ14.0×幅110.0×奥行き18.0cm



【サイズ】

高さ : 15.01 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 115.01 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。