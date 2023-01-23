『NEOGEO mini （ネオジオミニ）本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 10時 32分に出品され03月07日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NEOGEO mini （ネオジオミニ）本体



【商品説明】

・サイズ約：W135ｍｍ×D108mm×H162ｍｍ



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。