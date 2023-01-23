Rawlings ローリングス ジュニア HYPER TECH R9 SERIES キャッチャー用 サイズ31.5 ブラック 野球 クラブ グローブ【新年の贈り物】

商品情報

J号ボール対応グラブ。

少人数チーム構成、球数制限など現代野球に適した複数ポジション仕様。

J 号ボールの威力に負けない即使用グラブ。ジュニアグラブに求められる３条件、“柔らかく、痛くなく、手にフィット”に対応。

指カバー

シュアキャッチ

小指付け根部分を改良することで、手の小さいプレーヤーも小指が閉じやすく、しっかりとボールをキャッチします。

※CAM(キャメル)のグラブは生産工程上、紐など付属パーツの色移行の可能性があることを予めご了承の上ご発注お願いいたします。

表示が同じであっても深さ・仕上がりにより大きさが各モデルごとに異なりますのでご注意ください。

※現在の天然皮革の染色技術では、多少の色落ち、色移染は避けられませんのでご了承ください。

※商品の色は、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



サイズ [ミットサイズ 31.5] [31 1/2 inch] LH(Right hand throw)※右投用

[ミットサイズ31.5] [31 1/2 inch] RH(Left hand throw)※左投用

素 材 表革/天然皮革



製 造 ベトナム