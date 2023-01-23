『Rawlings ローリングス ジュニア HYPER TECH R9 SERIES キャッチャー用 サイズ31.5 ブラック 野球 クラブ グローブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 07時 59分に出品され04月10日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
J号ボール対応グラブ。
少人数チーム構成、球数制限など現代野球に適した複数ポジション仕様。
J 号ボールの威力に負けない即使用グラブ。ジュニアグラブに求められる３条件、“柔らかく、痛くなく、手にフィット”に対応。
指カバー
シュアキャッチ
小指付け根部分を改良することで、手の小さいプレーヤーも小指が閉じやすく、しっかりとボールをキャッチします。
※CAM(キャメル)のグラブは生産工程上、紐など付属パーツの色移行の可能性があることを予めご了承の上ご発注お願いいたします。
表示が同じであっても深さ・仕上がりにより大きさが各モデルごとに異なりますのでご注意ください。
※現在の天然皮革の染色技術では、多少の色落ち、色移染は避けられませんのでご了承ください。
※商品の色は、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
サイズ [ミットサイズ 31.5] [31 1/2 inch] LH(Right hand throw)※右投用
[ミットサイズ31.5] [31 1/2 inch] RH(Left hand throw)※左投用
素 材 表革/天然皮革
製 造 ベトナム
GP(ジーピー) グローブ 少年軟式 ナチュラルソフト 牛革 小学校3-4年生向け 9.5インチ 右投 ネイビー 46929Y
¥ 8113
ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE RED ウィルドライブ ウィルドラ レッド 投手向け サイズ11 中学生〜大人用 2023年新モデル 1AJGR27801
¥ 8113
【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ミズノ 野球 一般軟式グローブ 投手 メンズ 軟式用ウィルドライブ レッド 1AJGR27801 MIZUNO
¥ 8113
Rawlings ローリングス ジュニア HYPER TECH R9 SERIES ファースト用 サイズ11.5 ブラック 野球 クラブ グローブ
¥ 8113
左利き 左投げ用 ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE BLUE オールラウンド用 ウィルドライブ ブルー ウィルドラ 中学生〜大人用 1AJGR27910-
¥ 8113
ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE RED ウィルドライブ ウィルドラ レッド 外野手向け サイズ14 中学生〜大人用 2023年新モデル 1AJGR27807
¥ 8113
ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE BLUE ウィルドラ ウィルドライブ ブルー 外野手向け サイズ14 中学生〜大人用 2023年新モデル 1AJGR27907
¥ 8113
ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE RED ウィルドライブ ウィルドラ レッド 投手向け サイズ11 中学生〜大人用 2023年新モデル 1AJGR27801
¥ 8113
ミズノ MIZUNO 軟式用ウィルドライブ ブルー 内野手向け/サイズ9 野球 一般 軟式 グローブ グラブ 22AW(1AJGR27913)
¥ 8112
ミズノ MIZUNO 軟式用ウィルドライブ ブルー 内野手向け/サイズ9 野球 一般 軟式 グローブ グラブ 22AW(1AJGR27913)
¥ 8112
ミズノ MIZUNO 軟式用ウィルドライブ ブルー 内野手向け/サイズ9 野球 一般 軟式 グローブ グラブ 22AW(1AJGR27913)
¥ 8112
埼玉西武ライオンズ×GP(ジーピー) 野球 グローブ 牛革 少年軟式用 小学校 3-4年生向け 10.5インチ 右投げ 46306
¥ 8111
埼玉西武ライオンズ×GP(ジーピー) 野球 グローブ 牛革 少年軟式用 小学校 3-4年生向け 10.5インチ 右投げ 46306
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交換無料 野球 グローブ 軟式 子供 右投げ アシックス プロフェッショナルスタイル サイズ大 4年生 5年生 6年生 丸佳浩選手 3124A296 型付け可能(G)
¥ 8111
交換無料 野球 グローブ 軟式 子供 右投げ アシックス プロフェッショナルスタイル サイズ大 4年生 5年生 6年生 丸佳浩選手 3124A296 001 型付け可能(G)
¥ 8111
ザナックス(Xanax) 右投げ用 軟式ユースグラブ ウイングエアー ブラック×レッド(9023) R(右投げ用) BYG23AL1W
¥ 8110
northern country(ノーザンカントリー) グローブ スノーボード スキー レディース 防水フィルム入り/ミトンタイプ NA-9
¥ 8110
送料無料 ミズノ グローブ キッズ ジュニア 子供 少年軟式用 グローバルエリート RG HSelection02+（プラス） MIZUNO 1AJGY22400
¥ 8106
落札価格8113円
881 入札履歴
終了
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