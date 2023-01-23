『GP(ジーピー) グローブ 少年軟式 ナチュラルソフト 牛革 小学校3-4年生向け 9.5インチ 右投 ネイビー 46929Y【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 01時 47分に出品され03月06日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GP(ジーピー) グローブ 少年軟式 ナチュラルソフト 牛革 小学校3-4年生向け 9.5インチ 右投 ネイビー 46929Y



【商品説明】

・サイズ:9.5インチ

・仕様:軟式用

・対象:小学校3年-4年生向け

・素材:牛革



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。