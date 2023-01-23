『GP(ジーピー) グローブ 少年軟式 ナチュラルソフト 牛革 小学校3-4年生向け 9.5インチ 右投 ネイビー 46929Y【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 01時 47分に出品され03月06日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,113円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GP(ジーピー) グローブ 少年軟式 ナチュラルソフト 牛革 小学校3-4年生向け 9.5インチ 右投 ネイビー 46929Y
【商品説明】
・サイズ:9.5インチ
・仕様:軟式用
・対象:小学校3年-4年生向け
・素材:牛革
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8113円
701 入札履歴
終了
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