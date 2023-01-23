『GEX EXOTERRA グラステラリウム 3030 PT2600 両開きフロントドア 爬虫類飼育ケージ W31.5×D31.5×H33cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 08時 50分に出品され03月23日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEX EXOTERRA グラステラリウム 3030 PT2600 両開きフロントドア 爬虫類飼育ケージ W31.5×D31.5×H33cm
【商品説明】
・ガラス厚:4mm
・トップカバーは通気性の良いメッシュスクリーン
・メンテナンスや給餌が簡単な観音トビラ式のフロントドア
・両開きのフロントドアはしっかりロック
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ(幅X奥行X高さ):31.5×31.5×33cm
・本体重量:5.6kg
【サイズ】
高さ : 34.00 cm
横幅 : 35.60 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 5.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
551 入札履歴
終了
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