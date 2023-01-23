『StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 02時 06分に出品され03月04日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A
【商品説明】
・USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供するUSB-Aポート
・USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設
・USBバッテリ充電仕様1.2に対応、USB-A充電ポートで最大2.4Aの電力を供給
・オン・オフ電源ボタン内蔵
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・卓上用/壁取付用ブラケット同梱で、柔軟な取付オプション
・産業用途に適したメタル筐体
・通常のUSB-AポートにUSB-C対応の周辺機器を接続
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 15.39 cm
奥行 : 30.99 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
558 入札履歴
終了
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