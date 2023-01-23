『StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 02時 06分に出品され03月04日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A



【商品説明】

・USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供するUSB-Aポート

・USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設

・USBバッテリ充電仕様1.2に対応、USB-A充電ポートで最大2.4Aの電力を供給

・オン・オフ電源ボタン内蔵

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・卓上用/壁取付用ブラケット同梱で、柔軟な取付オプション

・産業用途に適したメタル筐体

・通常のUSB-AポートにUSB-C対応の周辺機器を接続



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.39 cm

奥行 : 30.99 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。