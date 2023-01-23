『ハヤミ KFシリーズ *43Ｖ型対応 置き場所を選ばない自立型スタンド ブラウン KF-155B【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 14分に出品され03月16日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 色：ブラウン

対応テレビ目安 : *43Ｖ型対応

サイズ : 幅565 * 奥行400 *高さ1028.5(mm)

本体質量 : 約5kg

テレビ取付部耐荷重 : 15kg以下

画面センター目安:約905mm

商品本体サイズ(cm):102.9*40*565

付属品:テレビ取付ネジセット



家電&カメラ:アクセサリ・サプライ:AVアクセサリ:テレビ壁掛け用部品