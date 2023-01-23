『ピッグモデル 1/1 M106 8インチ (203mm) HE 榴弾型 クッション PIG87-001【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 14分に出品され03月10日 04時 14分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピッグモデル 1/1 M106 8インチ (203mm) HE 榴弾型 クッション PIG87-001



【商品説明】

・M106 8" (203mm) HE 榴弾をモチーフにした1/1サイズのクッション

・ピッグモデル・Pig Model (中国)輸入プラモデル

・本体サイズ:全長約90cm、直径 (一番太い部分) 約21cm

・材料はポリエステル生地 & ポリエステル綿

・砲弾に書かれた文字など生地表面には実物の砲弾に限りなく近い色合いで印刷されています

・組み立てる必要がありますか?:はい



【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。