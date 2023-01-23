『アンテナブースター ＤＸアンテナ CS/BS・CATV下りブースター30dB形卓上用［2K・4K・8K対応］【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 00時 25分に出品され04月23日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＤＸアンテナ CS/BS・CATV下りブースター（30dB形）（卓上用）［2K・4K・8K対応］
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
702 入札履歴
終了
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