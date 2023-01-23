『ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 中小型犬用 wifi 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ付き スマホ遠隔操作4L大容量 1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 44分に出品され03月23日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 中小型犬用 wifi 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ付き スマホ遠隔操作4L大容量 1
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.30 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
718 入札履歴
終了
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