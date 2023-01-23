『ナチュラルバランス ポテト&ダック アレルギー専用 (全犬種/全年齢対応) 5.45kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 34分に出品され03月14日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30.0×18.0×40.0cm

本体重量:5450.0g

原産国:アメリカ合衆国

100g当り343kcal