『ナチュラルバランス ポテト&ダック アレルギー専用 (全犬種/全年齢対応) 5.45kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 34分に出品され03月14日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*賞味（消費）期限につきまして
商品画像は見本でございます。
当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30.0×18.0×40.0cm
本体重量:5450.0g
原産国:アメリカ合衆国
100g当り343kcal
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¥ 8111
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ロイヤルカナン CHN ベビードッグ ミルク 犬用 2kg
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デビフ 鶏ささみと米粉のチップス ささみ ( 50g*48袋セット )/ デビフ(d.b.f)
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ペッツバリュー 鶏頭缶 1缶（15個入り 約800g）
¥ 8108
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スポーツパフォーマンスウォーターRe.Cera（リセラ）【低分子クラスター浸透水】【日本製／ポット型浄水器】
¥ 8108
ブリスミックス ドッグフード 小粒 6.8kg
¥ 8107
グリニーズ プラス カロリーケア 小型犬用 7-11kg 30P×3個セット+ありがとう（おやつ詰め合わせ）セットドッグパラダイス限定セット
¥ 8107
落札価格8112円
178 入札履歴
終了
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