『BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 16時 33分に出品され04月02日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ
【商品説明】
・ボールの柔らかさ：全番手でソフトな打感
・ボールタイプ：ディスタンス系
・弾道：つかまる高弾道
・推奨ヘッドスピード：～３８ｍ/ｓ
・構造：飛距離・直進性追求4ピース
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
142 入札履歴
終了
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