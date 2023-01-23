『BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 16時 33分に出品され04月02日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール19PHYZ歌舞伎パッケージ



【商品説明】

・ボールの柔らかさ：全番手でソフトな打感

・ボールタイプ：ディスタンス系

・弾道：つかまる高弾道

・推奨ヘッドスピード：～３８ｍ/ｓ

・構造：飛距離・直進性追求4ピース



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。