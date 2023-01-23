『surf8(サーフエイト) サーフブーツ 2.5mm リーフブーツ 25.5cm 83140-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 05時 03分に出品され03月30日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

surf8(サーフエイト) サーフブーツ 2.5mm リーフブーツ 25.5cm 83140-1



【商品説明】

・固定: 足の甲/ ベルクロ， 足首/ ドローコード



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。