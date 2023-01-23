『surf8(サーフエイト) サーフブーツ 2.5mm リーフブーツ 25.5cm 83140-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 05時 03分に出品され03月30日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
surf8(サーフエイト) サーフブーツ 2.5mm リーフブーツ 25.5cm 83140-1
【商品説明】
・固定: 足の甲/ ベルクロ， 足首/ ドローコード
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
194 入札履歴
終了
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