『レディース財布 middle wallet 二つ折り財布 牛皮 レザー (Pink)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 20分に出品され03月26日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,111円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「roryxtyle 財布」より引用"



【商品名】

レディース財布 middle wallet 二つ折り財布 牛皮 レザー (Pink)



【商品説明】

・※素材：本革

・【平置き実寸】 H9 W13.5 D3 (cm)

・内側：札入れ×2 ポケット×5 カード入れ×8 小銭入れ×1 がま口x1



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。