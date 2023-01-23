『ファイアプルーフブランケット Grip Swany(グリップスワニー) Fire Proof Blanket Black GSA-55【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 14時 50分に出品され04月16日 14時 50分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア寝具 毛布、ブランケット

【商品名】

Grip Swany(グリップスワニー) Fire Proof Blanket Black GSA-55

Grip Swany(グリップスワニー)



【商品説明】

・GRIP SWANYオリジナルファブリック難燃生地ファイアーシールドを使用したFPブランケット。

・※難燃加工による独特なニオイがありますが使用していくうちに取れていきます。不良ではありませんのでご理解頂きご使用ください。

・※難燃加工を施していますが燃えない素材では御座いませんので、取り扱いには十分注意してご使用くださいませ。

・サイズ / 100cm×120cm

・焚き火用のブランケットバックルが付いており腰に巻き付ける事も出来ます。真冬のキャンプで大活躍！

・素材 / 表地：コットン100% 裏地：ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。