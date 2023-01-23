『平野鞄 ビジネスバッグ ブリーフケース メンズ B4 軽量 軽い ショルダーベルト 通勤 出張 ビジネス 黒 ブラック 横幅40cm ＋オリ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 50分に出品され04月12日 17時 50分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

平野鞄 ビジネスバッグ ブリーフケース メンズ B4 軽量 軽い ショルダーベルト 通勤 出張 ビジネス 黒 ブラック 横幅40cm ＋オリ



【商品説明】

・B4ファイルが収納可能な2wayトートバッグ 軽量でシンプルなデザインですので、フォーマル、カジュアルなど用途に合わせてお使い頂けます。 年齢問わずお使いいただけるように、デザインと使いやすさにもこだわって作られています。 内外に使いやすいポケット類を配置し、細かな整理収納がしやすい機能派仕立てです。

・【サイズ】横幅４０×高さ３０×厚み１１（センチ）

・【仕様】ファイルサイズ：B4ファイル対応 素材：合皮/ポリ1680Ｄ裏ＰＵコーティング 重量：約690ｇ 生産地：中国（商品企画は豊岡平野鞄）

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: ファスナーアウト



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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