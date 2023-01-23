『イヌエ レザーデザインBag Lサイズ 0638-G622 シルバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 13分に出品され03月18日 11時 13分に終了予定です。即決価格は8,110円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イヌエ レザーデザインBag Lサイズ 0638-G622 シルバー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ25cmxヨコ28cmxマチ15cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・持ち手の全長:35cm

・留め具の種類: マグネット

・表地: レザー

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ イヌエ

レザーデザインBag

Lサイズ

0638-G622

シルバー